  • Polônia vira sobre a Bósnia e Herzegovina e garante a primeira vitória na Liga das Nações
Polônia vira sobre a Bósnia e Herzegovina e garante a primeira vitória na Liga das Nações

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 17:45

Crédito: ELVIS BARUKCIC / AFP
A Polônia venceu sua primeira partida pela Liga das Nações. Nesta segunda-feira (7), os poloneses triunfaram sobre a Bósnia e Herzegovina por 2 a 1. Hajradinovic abriu o placar para os mandantes, mas Glik e Grosicki garantiram os três pontos.
DE VIRADADe pênalti, Hajradinovic abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos da primeira etapa, Glik subiu e, de cabeça, completou cruzamento de Grosicki. Também em lance aéreo, Grosicki marcou aos 22 da segunda etapa para garantir a vitória.
ARTILHEIROS EM BRANCODzeko, que havia marcado no primeiro jogo da Bósnia e Herzegovina, começou no banco e entrou apenas aos 15 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu marcar. Milik, do Napoli, atuou durante os 90 minutos, mas também não balançou as redes. O polonês ainda não guardou o dele na Liga das Nações.
PRÓXIMOS JOGOS PELA LIGA DAS NAÇÕESA Bósnia e Herzegovina volta a jogar no dia 11 de outubro, às 13h (horário de Brasília), contra a Holanda. Na mesma data, às 15h45, a Polônia recebe a Itália.​

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que ver na Netflix? 5 filmes e séries que estreiam nesta semana 
Imagem de destaque
Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em maio de 2026
Imagem de destaque
Canjica doce: 3 receitas deliciosas e práticas para fazer em casa

