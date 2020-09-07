Polônia vira sobre a Bósnia e Herzegovina e garante a primeira vitória na Liga das Nações

A Polônia venceu sua primeira partida pela Liga das Nações. Nesta segunda-feira (7), os poloneses triunfaram sobre a Bósnia e Herzegovina por 2 a 1. Hajradinovic abriu o placar para os mandantes, mas Glik e Grosicki garantiram os três pontos.
DE VIRADADe pênalti, Hajradinovic abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos da primeira etapa, Glik subiu e, de cabeça, completou cruzamento de Grosicki. Também em lance aéreo, Grosicki marcou aos 22 da segunda etapa para garantir a vitória.
ARTILHEIROS EM BRANCODzeko, que havia marcado no primeiro jogo da Bósnia e Herzegovina, começou no banco e entrou apenas aos 15 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu marcar. Milik, do Napoli, atuou durante os 90 minutos, mas também não balançou as redes. O polonês ainda não guardou o dele na Liga das Nações.
PRÓXIMOS JOGOS PELA LIGA DAS NAÇÕESA Bósnia e Herzegovina volta a jogar no dia 11 de outubro, às 13h (horário de Brasília), contra a Holanda. Na mesma data, às 15h45, a Polônia recebe a Itália.