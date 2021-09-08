Polônia empata nos acréscimos e tira o aproveitamento de 100% da Inglaterra nas Eliminatórias

Crédito: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Grande jogo. Polônia e Inglaterra ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Nacional de Varsóvia, pela sexta rodada do Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Os ingleses iam vencendo com um gol de Kane até que Szymanski empatou a partida, nos acréscimos do segundo tempo. Com o empate, a Polônia ficou em terceiro lugar, com um ponto atrás da Andorra.

> Confira a tabela das Eliminatórias da EuropaJOGO EQUILIBRADOA partida foi bem semelhante para os dois times. A Inglaterra teve a maior posse de bola no jogo, mas as duas equipes conseguiram criar chances de gol. Os ingleses tiveram 13 finalizações, enquanto a Polônia teve 11 finalizações.

CONFUSÃOPrimeiro tempo com muitas faltas e marcado por uma arbitragem que não conseguiu controlar a partida. O clima ficou bem tenso entre as equipes ao final da primeira etapa e os jogadores demoraram a voltar para os vestiários. Na confusão, Maguire e Glik levaram o cartão amarelo.

GOLAÇO DO ARTILHEIRO!Harry Kane abriu o placar para a Inglaterra com um golaço, aos 26 minutos do segundo tempo. O atacante recebeu a bola de Walker no meio do campo e, de muito longe, meteu uma bomba para o gol, que entrou no canto do goleiro. Com o gol, Kane passou a ser o quinto maior artilheiro da história da Seleção Inglesa, com 41 gols marcados.

NOS ACRÉSCIMOSA Polônia ia sendo derrotada em casa, diante de cerca de 60 mil torcedores, até os 47 minutos do segundo tempo. Ao final dos acréscimos, o craque Lewandowski deu um lindo cruzamento para o meia Szymanski, entre os zagueiros, marcar de cabeça e deixar tudo igual no placar.