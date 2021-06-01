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futebol

Polônia e Rússia empatam em amistoso preparatório para a Eurocopa

Empate em 1 a 1 entre as seleções de Polônia e Rússia é o ponto de partida das duas equipes para a Eurocopa...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:39

LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 17:39
Crédito: JANEK SKARZYNSKI / AFP
Nesta terça-feira, a Seleção da Polônia recebeu a Seleção da Rússia no Stadion Miejski, na cidade de Wroclaw, em amistoso preparatório para a Eurocopa. O confronto terminou em empate por 1 a 1, com os poloneses marcando com Swierczok, e os russos fazendo o seu com Karavaev.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!ABRIU O PLACARJá no início da partida desta terça-feira, os poloneses conseguiram se sair melhor. Aos quatro minutos, o time da casa foi para o ataque, sendo eficaz em uma boa tentativa. Com assistência de Frankowski, Swierczok marcou o primeiro do jogo.
EMPATEAinda na primeira etapa do confronto, a Seleção Russa buscou responder ao poder ofensivo dos poloneses. Já aos vinte minutos, os russos buscaram o empate após Karavaev marcar o seu gol depois de receber assistência de Golovin.
JOGO MORNOApós o empate dos russos, o jogo não manteve um ritmo tão elevado quanto o que foi visto com dois jogos já nos vinte minutos iniciais. As duas seleções não tiveram muitas finalizações na segunda etapa, e viram o 'calor' do jogo cair no confronto.
PREPARAÇÃOApós pouco mais de dois meses sem jogar, as seleções de Polônia e Rússia tiveram o primeiro jogo para iniciar o caminho da Eurocopa de 2021. O ritmo não tão intenso foi natural e esperado, e as duas equipes atuaram dentro dos conformes.
SEQUÊNCIAA Polônia enfrenta a Islândia na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília). A Rússia, por sua vez, entra em campo contra a Bulgária às 12h (de Brasília) deste sábado.
CONFIRA OUTROS RESULTADOS:Croácia 1 x 1 ArmêniaEslováquia 1 x 1 BulgáriaKosovo 4 x 1 San MarinoMacedônia do Norte 1 x 1 Eslovênia

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