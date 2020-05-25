Polônia é mais um país europeu que reiniciará os seus torneios de futebol

Crédito: Legia Varsóvia (foto da camisa e Miedz se enfrentam nesta terça-feira. Jogo 'reabre' o futebol na Polônia (AFP)

Mais um país reiniciará as suas partidas de futebol na Europa após um período de isolamento de sua população por causa da pandemia do novo Coronavírus. Trata-se da Polônia, que programou uma das partidas da semifinal da Copa local, entre Miedz Legnica e Legia Varsóvia para esta terça-feira. A outra semifinal ocorrerá nesta quarta-feira, entre Stal Mielec e Lech Poznan. Os jogos terão os protocolos para evitar contágios, com todas as medidas de segurança e realizado com os portões fechados.

Já o Campeonato Nacional será retomado a partir desta sexta-feira. Podbeskidzie e o Warta Poznan lideram com 43 pontos.

A Polônia é o sexto país europeu a recomeçar as competições depois de Ilhas Faroe, Alemanha, Estônia, República Tcheca e Hungria. Vale citar que Belarus não parou o seu campeonato.

Covid na Polônia