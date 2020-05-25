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futebol

Polônia é mais um país europeu que reiniciará os seus torneios de futebol

Liga nacional recomeçará no país no próximo fim de semana, mas nesta terça-feira e nesta quarta-feira ocorrerão os jogos da Copa da Polônia...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 14:53

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 14:53

Crédito: Legia Varsóvia (foto da camisa e Miedz se enfrentam nesta terça-feira. Jogo 'reabre' o futebol na Polônia (AFP)
Mais um país reiniciará as suas partidas de futebol na Europa após um período de isolamento de sua população por causa da pandemia do novo Coronavírus. Trata-se da Polônia, que programou uma das partidas da semifinal da Copa local, entre Miedz Legnica e Legia Varsóvia para esta terça-feira. A outra semifinal ocorrerá nesta quarta-feira, entre Stal Mielec e Lech Poznan. Os jogos terão os protocolos para evitar contágios, com todas as medidas de segurança e realizado com os portões fechados.
Já o Campeonato Nacional será retomado a partir desta sexta-feira. Podbeskidzie e o Warta Poznan lideram com 43 pontos.
A Polônia é o sexto país europeu a recomeçar as competições depois de Ilhas Faroe, Alemanha, Estônia, República Tcheca e Hungria. Vale citar que Belarus não parou o seu campeonato.
Covid na Polônia
A Polônia reiniciou os treinos e, agora, retoma o seu futebol em razão da pandemia mostrar o número de infectados e de mortos em queda há mais de um mês, o que é bem diferente do que ocorre no Brasil, que está em alta e ainda não chegou ao seu pico. Nos números divulgados neste domingo, a Polônia registou 21.326 infectados e 996 mortos. Sua posição no ranking da letalidade (onde o Brasil é o segundo colocado) é a 33.E MAIS:Leverkusen e Gladbach jogam sonhando com Liga dos CampeõesDortmund e Bayern​ duelam pelo título da BundesligaConheça as maiores torcidas dos países tops  do futebol europeu E MAIS:

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