Polivalente, Marquinhos se coloca à disposição de Argel

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Além da parte física e técnica, outro fator fundamental para que o atleta permaneça na equipe titular de qualquer equipe é conseguir atuar em mais de uma posição. Dessa forma, o treinador pode mudar a forma de jogar, sem ter a necessidade de fazer substituição. Um desses jogadores que se encaixam nessa característica, é o volante Marquinhos do CSA. Contratado pelo Inter de Limeira após excelente Campeonato Paulista, o jogador admite que jogar fora da sua posição de origem não é problema e aproveitou para falar sobre o atual momento do clube:

- Na minha carreira já joguei de zagueiro e lateral. Não vejo problema algum jogar em outras posições, eu penso mesmo é em ajudar e conquistar os objetivos pelo CSA. Claro que o momento não é dos melhores , sabemos que temos que melhorar o mais rápido possível , precisamos voltar a ganhar e pontuar. A competição está entrando numa fase que exige isso de nós e só quem pode mudar tudo isso somos nós dentro de campo. Temos qualidade, o grupo é unido, o time é bom também. Tenho certeza que tudo isso vai mudar - afirmou.

Apesar de ter pouco tempo de clube e não ser atacante, Marquinhos chegou e já fez seu primeiro gol na partida contra a Ponte Preta. O meia relembrou do momento: