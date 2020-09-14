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futebol

Polivalente, Marquinhos se coloca à disposição de Argel

Jogador do CSA tem facilidade em atuar em diversas posições
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Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 15:23
Crédito: Divulgação
Além da parte física e técnica, outro fator fundamental para que o atleta permaneça na equipe titular de qualquer equipe é conseguir atuar em mais de uma posição. Dessa forma, o treinador pode mudar a forma de jogar, sem ter a necessidade de fazer substituição. Um desses jogadores que se encaixam nessa característica, é o volante Marquinhos do CSA. Contratado pelo Inter de Limeira após excelente Campeonato Paulista, o jogador admite que jogar fora da sua posição de origem não é problema e aproveitou para falar sobre o atual momento do clube:
- Na minha carreira já joguei de zagueiro e lateral. Não vejo problema algum jogar em outras posições, eu penso mesmo é em ajudar e conquistar os objetivos pelo CSA. Claro que o momento não é dos melhores , sabemos que temos que melhorar o mais rápido possível , precisamos voltar a ganhar e pontuar. A competição está entrando numa fase que exige isso de nós e só quem pode mudar tudo isso somos nós dentro de campo. Temos qualidade, o grupo é unido, o time é bom também. Tenho certeza que tudo isso vai mudar - afirmou.
Apesar de ter pouco tempo de clube e não ser atacante, Marquinhos chegou e já fez seu primeiro gol na partida contra a Ponte Preta. O meia relembrou do momento:
- Sempre importante começar marcando gol, espero poder fazer muitos gols por esse clube , claro quando decidi vir para o CSA a minha mentalidade foi sempre jogar e poder ajudar. Quero aproveitar a oportunidade que estou tendo, estou preparado e quero muito jogar. Argel pode contar comigo, a vontade é muito grande de poder jogar e ajudar meus companheiros - concluiu.

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