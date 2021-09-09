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Polivalente, Bryan se destaca pela regularidade na Série B e é um dos trunfos do Náutico em busca do G4

Defensor tem sido umas das principais peças do Timbu e tem bons números na competição...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 19:35
Crédito: Divulgação/Náutico
Para retomar as primeiras posições da Série B do Brasileirão, o Náutico espera contar com o trunfo do polivalente Bryan neste segundo turno da segunda divisão nacional. Com a possibilidade de ser utilizado tanto na esquerda quanto na direita, o atleta tem sido peça chave para o setor defensivo do Timbu e apresenta regularidade na competição.Bryan é um dos principais destaques da equipe alvirrubra na Série B e foi ausência em apenas dois jogos do time ao longo do campeonato. O lateral entrou 20 vezes em campo dos 22 jogos disputados até então pelo Náutico - com nove vitórias e oito empates, além de três derrotas.
– Tenho mantido bons jogos tanto na direita quanto na esquerda e isso abre um leque de opção para o professor em prol do Náutico. Vou dar sempre o meu melhor para ajudar o clube, seja na direita ou na esquerda. Estou muito focado e determinado nos meus objetivos e acredito que isso faz com que eu mantenha essa regularidade desde o ano passado. Espero manter esse foco e essa regularidade para que no final da temporada a gente conquiste os objetivos do clube – afirmou o lateral.
Pelo site de estatísticas SofaScore, Bryan possui a 13ª melhor média de todos os jogadores da competição, com 7.19, sendo o primeiro da sua posição e o segundo melhor como lateral-esquerdo. Na defesa, o jogador de 25 anos é o líder em todos os quesitos defensivos da Série B, sendo ao todo 72 desarmes, 32 interceptações, 19 cortes e oito chutes travados.
O lateral Bryan tem compromisso marcado com o Náutico diante do Vila Nova, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. O Timbu ocupa a sétima posição da tabela, com 35 pontos ganhos.

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