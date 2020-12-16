Polivalente, Bryan garante atuar em qualquer posição para ajudar Náutico na Série B

Após vencer o Brasil de Pelotas e empatar com o Botafogo, o Náutico volta a campo na noite desta quarta-feira, contra a Chapecoense, às 19h15, na Arena Condá, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu busca pontuar pelo terceiro jogo consecutivo para ficar ainda mais forte na briga contra o rebaixamento para a Série C.
O lateral Bryan se tornou um dos destaque do time nos últimos jogos e tem se destacado principalmente por ser um jogador polivalente. Com a capacidade de atuar em qualquer faixa do campo, o atleta se colocou à disposição para jogar onde for necessário para ajudar o Timbu a se manter na Série B.
- Eu acho muito tranquilo essa questão de ser um jogador polivalente. Quando novo, comecei no futebol como meia e atacante, nunca tinha atuado na lateral. Em 2018, na Chapecoense, comecei a ser usado como lateral-direito, fui bem e também por não ter outra opção na época, acabei ficando - contou Bryan ao LANCE!.
- Onde me colocar para jogar nessas posições eu consigo dar conta. Trabalho muito para isso. Gosto muito de jogar na frente, mas estou sempre disposto a ajudar e dar o meu melhor pela equipe - completou Bryan, que enalteceu o trabalho do técnico Hélio dos Anjos, contratado em novembro.
- Depois da chegada do Hélio, a gente vem criando uma identidade de muita garra, força e superação. Tivemos uma sequência ruim, mas estamos nos fortalecendo, nos unindo cada vez mais e acredito que agora podemos embalar na competição. Sabemos da força do nosso grupo e estamos conseguindo encaixar para sair dessa situação delicada - finalizou.
O Náutico é o 18º colocado da Série B com 28 pontos, apenas três de diferença para o Figueirense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já a Chape, adversária do Timbu nesta quarta-feira, lidera a competição com 57 pontos e quatro de vantagem para o segundo colocado América-MG.