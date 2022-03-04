Polícia ouvirá Villasanti sobre ataque a ônibus do Grêmio

Dando sequência as investigações sobre o ataque ao ônibus do Grêmio antes do Grenal que ocorreria no último dia 26 de fevereiro, a Polícia de Porto Alegre ouvirá na próxima sexta-feira (4) o depoimento do meio-campista Villasanti, principal vítima do atentado. >Confira o conteúdo do LANCE! no TikTokAlém do traumatismo craniano sofrido pelo impacto da pedra arremessada contra o veículo gremista, o paraguaio precisou ser internado em um hospital da capital gaúcha pelo grave quadro clínico que também apontava concussão cerebral, escoriações no rosto e trauma no quadril.

Felizmente, a recuperação do atleta não apresentou maiores sobressaltos e, após ser liberado da unidade de saúde ainda no fim de semana, ele faz atividades leves no CT do Grêmio, sem uma previsão mais especifica sobre quando estará apto a retornar aos gramados.

Dentro do que já foi apurado pela 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, segundo declarou a delegada responsável, Ana Luiz Caruso, os traços físicos para identificar o responsável pelo ataque estão bem definidos graças as imagens recentemente disponibilizadas pela Empesa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).