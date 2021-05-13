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Polícia interrompe festa de Lukaku durante a madrugada

Belga decidiu comemorar seu 28º aniversário no hotel The Square Milano Duomo. Hakimi, Perisic e Young também estavam presentes...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 09:03

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 09:03
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Poucas horas após a vitória por 3 a 1 sobre a Roma, alguns jogadores da Inter de Milão foram flagrados em uma festa. De acordo com o jornal "La Gazzetta dello Sport", Romelu Lukaku decidiu comemorar seu 28º aniversário no hotel The Square Milano Duomo, em Milão. A celebração foi interrompida pela polícia.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Hakimi, Perisic e Ashley Young também estavam presentes na festa. Todos os três estiveram em campo contra a Roma.A polícia chegou cerca de 3h da madrugada por meio de uma denúncia telefônica e interrompeu a festa, que tinha um total de 24 pessoas. Todos serão multados por violar a legislação de prevenção contra a Covid-19. interrompeu a festa pelas 3 da madrugada, identificando total de 24 pessoas, entre elas os quatro jogadores do Inter e o gerente do restaurante do hotel. Todos serão multados por violar a legislação sobre a contenção de Covid-19.

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