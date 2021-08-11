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futebol

Polícia entra em conflito com torcedores do PSG durante apresentação de Messi

Confusão ocorreu depois que torcedor do Paris Saint-Germain acendeu um rojão e seguranças tentaram intervir. Polícia precisou usar gás lacrimogênio para dispersar...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 10:46

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 10:46

Crédito: AFP
Nem tudo foi festa na apresentação de Lionel Messi como novo reforço do Paris Saint-Germain. Do lado de fora do Parque dos Príncipes, estádio do clube francês, policiais e torcedores parisienses entraram em conflito depois de uma confusão por conta de sinalizadores.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22Segundo a jornalista Renata Heilborn, dos canais "Globo", a desordem começou quando um rojão foi aceso por um torcedor. Seguranças presentes no local tentaram intervir, mas foram atacados pelos aficionados do clube da Cidade Luz. Os policiais usaram gás lacrimogênio para afastar os fãs do PSG.
Apesar da multidão, o clima pareceu transcorrer com naturalidade durante a festa pela chegada do jogador argentino. Após participar da coletiva de imprensa, Messi foi até o lado de fora do estádio para saudar os torcedores, que levaram um clima de jogo para recepcionar o camisa 30.
+ Veja as melhores imagens da apresentação de Lionel Messi no PSG
Outra grande aglomeração causada pela chegada de Messi foi na loja oficial do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. Torcedores fizeram longas filas a fim de comprar a nova camisa do atleta argentino. Na conversão, os preços chegam a quase R$ 1 mil.

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