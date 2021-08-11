Polícia entra em conflito com torcedores do PSG durante apresentação de Messi

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Nem tudo foi festa na apresentação de Lionel Messi como novo reforço do Paris Saint-Germain. Do lado de fora do Parque dos Príncipes, estádio do clube francês, policiais e torcedores parisienses entraram em conflito depois de uma confusão por conta de sinalizadores.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22Segundo a jornalista Renata Heilborn, dos canais "Globo", a desordem começou quando um rojão foi aceso por um torcedor. Seguranças presentes no local tentaram intervir, mas foram atacados pelos aficionados do clube da Cidade Luz. Os policiais usaram gás lacrimogênio para afastar os fãs do PSG.

Apesar da multidão, o clima pareceu transcorrer com naturalidade durante a festa pela chegada do jogador argentino. Após participar da coletiva de imprensa, Messi foi até o lado de fora do estádio para saudar os torcedores, que levaram um clima de jogo para recepcionar o camisa 30.

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