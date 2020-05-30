Polícia da Inglaterra pede que alguns jogos da Premier League sejam disputados em campo neutro

Após a volta do Campeonato Inglês ser confirmada na última quinta-feira, a polícia da Inglaterra pediu que ao menos cinco partidas sejam disputadas em estádio neutro para que fosse cumprido todos os requisitos de segurança e saúde em meio à pandemia de coronavírus. A intenção é evitar aglomeração de pessoas no local da partida.
As partidas são: Manchester City x Liverpool, Manchester City x Newcastle, Manchester United x Sheffield United, Newcastle x Liverpool e Everton x Liverpool. Além dos cinco jogos, uma sexta partida, que pode definir o título do Liverpool, também entrou na lista das autoridaes. No entanto, os Reds podem garantir a Premier League até mesmo no primeiro jogo após a volta, dependendo de uma combinação de resultados.
- Nossas conversas com a Premier League durante esse processo foram positivas, com o objetivo de priorizar a saúde pública. Dessa maneira, chegamos a um consenso em que eles equilibram as necessidades do futebol e mantêm as demandas da polícia - disse Mark Roberts, sub-chefe da polícia.E MAIS:Havertz marca mais uma vez, e Bayer Leverkusen vence o Freiburg pelo Campeonato AlemãoRetorno do Campeonato Japonês é marcado para o dia 4 de julhoLeicester faz oferta pelo meia Lallana, do LiverpoolEm final de contrato com o Chelsea, Pedro entra na mira da Juventus E MAIS: