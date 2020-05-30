Polícia da Inglaterra pede que alguns jogos da Premier League sejam disputados em campo neutro

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Após a volta do Campeonato Inglês ser confirmada na última quinta-feira, a polícia da Inglaterra pediu que ao menos cinco partidas sejam disputadas em estádio neutro para que fosse cumprido todos os requisitos de segurança e saúde em meio à pandemia de coronavírus. A intenção é evitar aglomeração de pessoas no local da partida.

As partidas são: Manchester City x Liverpool, Manchester City x Newcastle, Manchester United x Sheffield United, Newcastle x Liverpool e Everton x Liverpool. Além dos cinco jogos, uma sexta partida, que pode definir o título do Liverpool, também entrou na lista das autoridaes. No entanto, os Reds podem garantir a Premier League até mesmo no primeiro jogo após a volta, dependendo de uma combinação de resultados.