Polícia Civil do Paraná prende suspeito de assassinar o meia Daniel

O jogador Daniel, ex-São Paulo, foi morto brutalmente Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Edison Brittes, suspeito de assassinar Daniel, meia do São Paulo, foi preso na manhã desta quinta-feira em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A prisão aconteceu em sua casa. A mulher e a filha de Edison, de 18 anos, também foram detidas, por suspeitas de envolvimento no crime.

De acordo com o advogado, Claudio Dalledone, que defende o suspeito, a prisão é temporária e valem por 30 dias. Ele também disse que Edison teria flagrado o jogador tentando estuprar sua esposa dentro de sua casa. A família foi encaminhada para a delegacia de São José dos Pinhais.

Ainda segundo Dalledone, Edison teria agido em defesa da família dele e que a vítima teria se infiltrado entre a família e os amigos que estavam em uma comemoração em uma balada e seguido, sem ser convidado, para a sequência desta celebração, na casa da família.

O corpo do jogador Daniel foi encontrado morto no último sábado, em uma plantação de pinos, em São José dos Pinhais. A Polícia já confirmou que armas brancas foram usadas no crime. Momentos antes do crime, por volta das 8 horas da manhã de sábado, o jogador mandou várias mensagens pelo WhatsApp a um amigo. Em uma das mensagens, ele disse que queria ter relações sexuais com a mãe da aniversariante, no caso a esposa de Edison. Veja a conversa abaixo:

A defesa do agressor alegou que seu cliente agiu para proteger sua esposa. Em um relato da defesa, o suspeito disse ao UOL que Daniel não havia sido convidado para a festa em seu apartamento, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O meia teria ido de Uber com um casal até o local, após o término de uma festa em uma boate.

"Em um dado momento, estavam todos confraternizando na churrasqueira e ouviu-se um pedido de socorro. O Edison foi até o quarto, arrombou a porta que estava trancada e flagrou Daniel sem calças, montado em cima da mulher dele, que estava dormindo há algumas horas. Ele flagrou aquela cena e passou a agredir o Daniel agressivamente, levado por forte emoção, e as coisas se levaram para o que a gente sabe".

O suspeito

Em entrevista à RPC, afiliada da Globo no Paraná, o empresário Edson Brittes Júnior disse que perdeu o controle quando agrediu Daniel.

- Eu fiquei aterrorizado quando vi ele com a minha mulher. Eu bati muito nele. Muito, muito. Tirei ele para fora da casa, não sei se estava acordado, desacordado, se só tinha fechado o olho - afirmou o suspeito.

Depois da agressão, o empresário contou que colocou Daniel no porta-malas do carro e o tirou da casa, junto de três amigos. Ele disse que os amigos tentaram o impedir de cometer o crime, mas não iam conseguir em função do descontrole emocional que tomou conta do empresário. Edson Brittes Júnior disse que usou uma faca para matar o jogador.