Polícia Civil do Paraná prende suspeito de assassinar o meia Daniel

Edison Brittes, suspeito de assassinar Daniel, meia do São Paulo, foi preso na manhã desta quinta-feira em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A prisão aconteceu em sua casa. A mulher e a filha de Edison, de 18 anos, também foram detidas, por suspeitas de envolvimento no crime.
De acordo com o advogado, Claudio Dalledone, que defende o suspeito, a prisão é temporária e valem por 30 dias. Ele também disse que Edison teria flagrado o jogador tentando estuprar sua esposa dentro de sua casa. A família foi encaminhada para a delegacia de São José dos Pinhais.
Ainda segundo Dalledone, Edison teria agido em defesa da família dele e que a vítima teria se infiltrado entre a família e os amigos que estavam em uma comemoração em uma balada e seguido, sem ser convidado, para a sequência desta celebração, na casa da família.
O corpo do jogador Daniel foi encontrado morto no último sábado, em uma plantação de pinos, em São José dos Pinhais. A Polícia já confirmou que armas brancas foram usadas no crime. Momentos antes do crime, por volta das 8 horas da manhã de sábado, o jogador mandou várias mensagens pelo WhatsApp a um amigo. Em uma das mensagens, ele disse que queria ter relações sexuais com a mãe da aniversariante, no caso a esposa de Edison. Veja a conversa abaixo:
A defesa do agressor alegou que seu cliente agiu para proteger sua esposa. Em um relato da defesa, o suspeito disse ao UOL que Daniel não havia sido convidado para a festa em seu apartamento, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O meia teria ido de Uber com um casal até o local, após o término de uma festa em uma boate.
"Em um dado momento, estavam todos confraternizando na churrasqueira e ouviu-se um pedido de socorro. O Edison foi até o quarto, arrombou a porta que estava trancada e flagrou Daniel sem calças, montado em cima da mulher dele, que estava dormindo há algumas horas. Ele flagrou aquela cena e passou a agredir o Daniel agressivamente, levado por forte emoção, e as coisas se levaram para o que a gente sabe".
O suspeito
Em entrevista à RPC, afiliada da Globo no Paraná, o empresário Edson Brittes Júnior disse que perdeu o controle quando agrediu Daniel.
- Eu fiquei aterrorizado quando vi ele com a minha mulher. Eu bati muito nele. Muito, muito. Tirei ele para fora da casa, não sei se estava acordado, desacordado, se só tinha fechado o olho - afirmou o suspeito.
Depois da agressão, o empresário contou que colocou Daniel no porta-malas do carro e o tirou da casa, junto de três amigos. Ele disse que os amigos tentaram o impedir de cometer o crime, mas não iam conseguir em função do descontrole emocional que tomou conta do empresário. Edson Brittes Júnior disse que usou uma faca para matar o jogador.
- Eu não pensava em nada. Eu tinha uma faca no carro, uma faca pequena, que eu usava no carro, que fica junto com as ferramentas no porta malas. Eu não sabia que eu ia fazer aquilo, eu estava desesperado, fora de mim. Olhei no porta-malas e vi o que tinha - relatou o suspeito.