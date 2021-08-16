Polícia Civil de Minas apreende 200 unidades falsas do Manto da Massa

O sucesso do Manto da Massa, versão 2021, gerou a tentativa de falsificação da camisa criada por um torcedor do Atlético-MG e fabricada pelo clube. A Polícia Civil apreendeu cerca de 200 Mantos da Massa falsos que iriam ser vendidos em shoppings populares de Belo Horizonte e Grande BH. - Nós fomos procurados pelo Clube Atlético Mineiro afirmando que produtos falsificados da marca Manto da Massa, camisa vencedora de um concurso em que participaram torcedores, estariam sendo comercializados de forma irregular, visto que as camisas originais, apesar de já serem um grande sucesso de vendas, ainda não foram entregues aos compradores - explicou o delegado Eric Brandão, responsável pela investigação. O delegado Magno Machado disse que houve a apuração de fabricantes da camisa falsa e a polícia começou a mapear o caminho dos produtos até chegar nos comércios. A polícia identificou um intermediador, no interior de Minas, em cidade não revelada, que recebia até mil unidades por encomenda. A polícia mineira segue com as investigações e o sigilo do fabricante e dos locais de confecção serão mantidos até o encerramento dos trabalhos. O Atlético-MG vendeu 120 mil unidades originais da camisa, que gerou um faturamento acima dos R$ 24 milhões. Os falsificadores serão enquadrados nos crimes de pirataria, falsificação, violação de direito autoral e propriedade de marca.