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Poker homenageará goleiro amador mais criativo em evento com craques patrocinados pela marca

Autor do melhor vídeo sobre sua escolha pela posição será eleito por comissão julgadora e terá a honra de subir ao palco no Museu do Futebol para comemorar o Dia do Goleiro
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LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 17:55

Publicado em 23 de Março de 2022 às 17:55

A Poker, marca de luvas mais utilizada pelos goleiros do Brasil, lançou na última semana uma promoção em suas redes sociais com o objetivo de premiar o mais criativo entre os goleiros amadores e apaixonados pela posição.
Os participantes deverão gravar um vídeo de até 60 segundos respondendo à pergunta: "Por que escolhi ser goleiro?". Ele deverá ser publicado no Feed do Instagram do participante, com o perfil aberto. Para concorrer, é obrigatório marcar na publicação a @luvaspoker e usar a hashtag #FalaGoleiroPoker. A promoção é válida até o dia 11 de abril de 2022. Uma comissão julgadora da Poker elegerá o vídeo mais criativo. O anúncio será feito nas redes sociais da marca no dia 14 de abril.
O vencedor terá o privilégio de ser protagonista de uma comemoração especial no evento "Fala, Goleiro", que vai celebrar o Dia do Goleiro no Museu do Futebol, em São Paulo, em 25 de abril, ao lado de grandes ícones.
Ele poderá conhecer os atletas profissionais patrocinados pela marca, como Weverton, do Palmeiras, Éverson, do Atlético-MG, e Jandrei, do São Paulo, e ainda receberá uma homenagem inesquecível durante o evento. A Poker oferecerá passagens e hospedagem para o ganhador, bem como um kit de produtos da marca.
O evento, que será fechado ao público, terá um coquetel para os convidados, que incluem atletas profissionais, ex-goleiros, treinadores de goleiros, clientes Poker, parceiros, consumidores e imprensa. Depois, serão realizadas as homenagens.
"Empenhada em oferecer a melhor qualidade em seus produtos, a Poker está ansiosa para conhecer as histórias mais incríveis dos "paredões" do Brasil e, assim, incentivar que cada vez mais apaixonados pelo esporte brilhem nos campos do país", informou a marca, em comunicado para a imprensa.
Crédito: Wevertonestevenaúltimaediçãodo"Fala,Goleiro",eventopromovidopelaPoker(Foto:Divulgação

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