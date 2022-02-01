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Poker expande disputa de goleiros amadores e anuncia patrocínio a dois atletas ao final de 2022

Circuito Gol a Gol Poker ganha novas etapas no Brasil e no exterior, além do aumento na premiação para os vencedores ao fim da temporada
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Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 18:14
A nova temporada do "Circuito Gol a Gol", evento que reúne goleiros amadores e é idealizado pela Poker, começará no próximo dia 20 de fevereiro, com a etapa de abertura em Curitiba, e terá grandes novidades em relação aos últimos anos. Será a maior edição do campeonato, que acontece desde 2019.
A primeira novidade para 2022 será o aumento de capitais brasileiras no calendário. No total, dez delas receberão a competição, sendo cinco estreantes: Florianópolis, Rio de Janeiro, Belém, Salvador e Fortaleza recebem o Gol a Gol pela primeira vez, enquanto Goiânia, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte já figuravam anteriormente. Cada uma reservará duas vagas para a grande final, ainda em local a definir.
- Temos grandes expectativas para este ano. Iniciamos no último dia 20 as inscrições para a etapa de Curitiba. Logo no primeiro dia, foram 60 inscritos, de um total de 100 vagas máximas, com representantes de quatro estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e, claro, Paraná - comentou Marcelo Altenhofen, gestor de Marketing da Poker.
Outra importante novidade em relação às últimas edições diz respeito ao aumento na premiação final da temporada. Agora, dois atletas ganharão o patrocínio da Poker válido por um ano. Até o ano passado, apenas o campeão da final brasileira tinha direito ao benefício, enquanto o campeão do ranking geral levava apenas uma premiação em dinheiro. Em 2022, tanto o campeão do ranking quanto o da final serão contemplados.
Os vencedores das etapas do circuito levarão troféus e voucher em compras, além de produtos da marca. A organização espera que cerca de 600 jovens goleiros se inscrevam, somando todos os dez estados.
- O Gol a Gol hoje é uma realidade e vem ganhando uma abrangência importante. Outro fato importante é que ampliamos de seis para dez estados, que estavam solicitando a nossa presença. Isso só mostra a nossa força - destacou Marcelo.
Podem participar atletas de ambos os sexos, com idades a partir de 16 anos completos até a data do evento. A empresa apoia grandes nomes do futebol brasileiro, com destaque para Weverton, do Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores.
Por enquanto, a primeira etapa, em Curitiba, já tem inscrições abertas. Para acompanhar o processo, acesse https://golagolpoker.com.br/etapas?ano=2022.Expansão do evento para o exterior
Além das novidades no Circuito Brasileiro, a Poker anunciou a expansão do Gol a Gol para o exterior. A Gol a Gol Experience, nome dado ao evento paralelo ao circuito, terá edições em países da América do Sul como Chile e Paraguai. A competição não vale pontos para o ranking nacional, mas tem como objetivo, além de internacionalizar a disputa, promover aos goleiros amadores a experiência de um torneio fora do território brasileiro.
- A proposta do Gol a Gol Experience é atingir cidades mais distantes, dentro e fora do Brasil. Estamos fazendo parcerias com lojistas, clientes da Poker e com escolinhas de goleiros. Vamos dar todo o suporte à distância - explicou Marcelo.
O "Gol a Gol" foi criado pela Poker em 2019. O evento se dá com a realização de jogos simultâneos, em campos de grama sintética ou natural, com cada partida tendo a duração de cinco minutos (dois minutos cada tempo com intervalo de um minuto para descanso). Além da disputa em si, os competidores demonstram suas habilidades e treinos com chutes e defesas no gol.
O torneio explora dois fundamentos: o "tiro de gol", quando a bola é lançada de uma longa distância e "a defesa" desses chutes.Confira o calendário Brasileiro de 2022:
1ª Etapa: Curitiba, em 20/22ª Etapa: Belo Horizonte, em 27/33ª Etapa: Florianópolis, em 10/44ª Etapa: São Paulo, em 15/55ª Etapa: Belém, em 12/66ª Etapa: Goiânia, em 3/77ª Etapa: Porto Alegre, em 7/88ª Etapa: Salvador, em 11/99ª Etapa: Rio de Janeiro, em 2/1010ª Etapa: Fortaleza, 6/11
Crédito: CircuitoGolaGolPokerévitrineparagoleirosamadoresdoBrasil(Foto:Divulgação/Poker

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