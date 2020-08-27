Pogba testa positivo para coronavírus e é cortado da seleção francesa

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP

Paul Pogba não estará na convocação da seleção francesa. O meio-campista do Manchester United testou positivo para o novo coronavírus e foi substituído por Eduardo Camavinga, informa o portal "Get French Football News".

Além dele, outro meio-campista francês, Tanguy Ndombélé, do Tottenham, também testou positivo para Covid-19 e está isolado em quarentena pelos próximos 14 dias.