Pogba testa positivo para coronavírus e é cortado da seleção francesa

Paul Pogba não estará na convocação da seleção francesa. O meio-campista do Manchester United testou positivo para o novo coronavírus e foi substituído por Eduardo Camavinga, informa o portal "Get French Football News".
Além dele, outro meio-campista francês, Tanguy Ndombélé, do Tottenham, também testou positivo para Covid-19 e está isolado em quarentena pelos próximos 14 dias.
Foi a primeira convocação de Camavinga para a seleção francesa principal. Hassem Aouar, do Lyon, e Dayot Upamecano, do RB Leipzig, também estão na lista pela primeira vez.