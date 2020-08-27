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futebol

Pogba testa positivo para coronavírus e é cortado da seleção francesa

Eduardo Camavinga, do Rennes, foi convocado no lugar do meio-campista...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 09:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 09:26
Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
Paul Pogba não estará na convocação da seleção francesa. O meio-campista do Manchester United testou positivo para o novo coronavírus e foi substituído por Eduardo Camavinga, informa o portal "Get French Football News".
Além dele, outro meio-campista francês, Tanguy Ndombélé, do Tottenham, também testou positivo para Covid-19 e está isolado em quarentena pelos próximos 14 dias.
Foi a primeira convocação de Camavinga para a seleção francesa principal. Hassem Aouar, do Lyon, e Dayot Upamecano, do RB Leipzig, também estão na lista pela primeira vez.

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