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futebol

Pogba tem o desejo de voltar para a Juventus, segundo portal italiano

Jogador teve passagem de sucesso pela Velha Senhora e pode voltar ao clube italiano...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 16:30
Crédito: Patrik Stollarz / AFP
O futuro do meio-campista Paul Pogba pode ser novamente na Juventus. De acordo com informações do "Tuttosport", o jogador francês deseja voltar para a Velha Senhora, clube que defendeu entre os anos de 2012 e 2016.Com contrato somente até o fim da próxima temporada, ou seja, em junho de 2021, Pogba não aceitou renovar o vínculo com o Manchester United, pensando em um retorno a Turim. O vínculo do atleta ainda tem uma cláusula que permite uma renovação por mais um ano.
Ainda de acordo com o portal, a Juventus, agora comandada por Andrea Pirlo, que foi companheiro de Pogba na Bianconeri, pode tentar um acordo com o jogador de 27 anos em janeiro.

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