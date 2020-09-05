Pogba tem o desejo de voltar para a Juventus, segundo portal italiano

O futuro do meio-campista Paul Pogba pode ser novamente na Juventus. De acordo com informações do "Tuttosport", o jogador francês deseja voltar para a Velha Senhora, clube que defendeu entre os anos de 2012 e 2016.Com contrato somente até o fim da próxima temporada, ou seja, em junho de 2021, Pogba não aceitou renovar o vínculo com o Manchester United, pensando em um retorno a Turim. O vínculo do atleta ainda tem uma cláusula que permite uma renovação por mais um ano.