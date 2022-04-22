Pogba sofre lesão e fica de fora da reta final da temporada pelo Manchester United

Pogba pode ter feito seu último jogo com a camisa do Manchester United! O meia saiu de campo no início do jogo contra o Liverpool nesta terça-feira e foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha. Com isso, o francês não atua mais nesta temporada e deve estar de saída do clube, por ainda não ter acordado uma renovação.> Na véspera de clássico contra Manchester United, Martinelli brilha em treino do Arsenal; assista

- É muito improvável que ele volte a jogar até o final da temporada. O médico me disse que levará quatro semanas, no mínimo, para ele se recuperar e, como o último jogo é no final de maio, não acho muito provável que ele consiga jogar novamente - revelou o técnico Ralf Rangnick.

O Manchester United ocupa a sexta colocação da Premier League e luta por uma vaga no G4 da tabela para uma classificação à Champions League. Os Red Devils estão três pontos atrás do Arsenal e Tottenham, que também buscam o mesmo objetivo.

Ainda sem acordo por renovação, Pogba tem seu futuro indefinido. O meia, campeão do mundo em 2018 pela França, teve sondagens da Juventus e do Paris Saint-Germain. Na atual temporada, o jogador soma 27 partidas, com um gol e nove assistências.