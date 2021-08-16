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futebol

Pogba segue na mira do PSG e pode receber salário gigantesco

Paris Saint-Germain planeja oferecer alto salário para meio-campista da seleção francesa a partir de 2022. Equipe de Mauricio Pochettino também sonha com Cristiano Ronaldo...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 09:20

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 09:20
Crédito: JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP
O Paris Saint-Germain mira as contratações de Paul Pogba e Cristiano Ronaldo em 2022, segundo a "Sky Sports". Ambos os atletas possuem contratos com Manchester United e Juventus, respectivamente, até o final desta temporada e chegariam livres ao elenco de Mauricio Pochettino.De acordo com o "The Independent", o PSG estaria disposto a pagar um salário de 510 mil libras (R$ 3,7 milhões) por semana ao meia caso ele não renove com os Diabos Vermelhos ao longo deste ano. O camisa seis é um dos principais desejos de Nasser Al-Khelaifi.
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Por outro lado, a contratação de Cristiano Ronaldo seria para suprir uma provável saída de Mbappé na próxima temporada para o Real Madrid. As informações apontam que os franceses planejam uma oferta ao camisa sete com dois anos de contrato.
No entanto, o principal sonho de consumo segue sendo Pogba. O meia fez uma ótima estreia com o Manchester United na vitória sobre o Leeds por 5 a 1 e o clube inglês deve insistir na renovação de contrato do francês ao longo deste ano.

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