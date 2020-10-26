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futebol

Pogba se irrita e critica jornal inglês: 'Notícia 100% infundada'

Meio-campista do Manchester United disparou contra o "The Sun", que publicou uma matéria dizendo que o francês não jogaria mais por sua seleção...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 12:57

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 12:57

Crédito: Reprodução/Instagram
O "The Sun" está envolvido em mais uma polêmica. Nesta segunda-feira, Paul Pogba, do Manchester United, desmentiu uma matéria publicada pelo jornal britânico, na qual dizia que o meio-campista não atuaria mais pela seleção francesa.
"Então, o The Sun fez isso de novo… notícias absolutamente 100% infundadas sobre mim estão circulando por aí, dizendo coisas que eu nunca disse ou pensei. Estou horrorizado, zangado, chocado e frustrado que algumas fontes da “mídia” me usam para fazer manchetes totalmente falsas com um assunto sensível dos eventos atuais franceses e acrescentam ainda a seleção francesa", escreveu Pogba em suas redes sociais.
"Eu sou contra toda e qualquer forma de terror e violência. Infelizmente, algumas pessoas da imprensa não agem responsavelmente ao escrever as notícias, abusando de sua liberdade de imprensa, não verificando se o que escrevem/reproduzem é verdade, criando uma cadeia de fofocas sem se importar com a vida das pessoas e minha vida. Estou tomando medidas legais contra os editores e divulgadores dessas notícias 100% falsas. Em um aviso ao The Sun, que normalmente não poderia se importar menos: alguns de vocês provavelmente foram à escola e lembrarão como seu professor disse para sempre verificar suas fontes, não escrevam sem ter certeza. Mas ei, parece que você fez isso de novo e em um assunto muito sério desta vez, vergonha para você!", completou.De acordo com o tablóide, Pogba teria dito que não atuaria mais pela seleção francesa após Emanuel Macron, primeiro ministro da França, acusar islâmicos de terrorismo no país.

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