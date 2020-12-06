Pogba revela drama vivido com a Covid-19 em agosto: 'Não era eu'

Crédito: Pogba conseguiu seu primeiro gol na temporada da Premier League (JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP

Após marcar seu primeiro gol na temporada, o meio-campista Paul Pogba lembrou do período em que estava contaminado com a Covid-19. O francês revelou que não conseguir ter vontade para realizar atividades básicas e de rotina de um jogador de futebol profissional. O camisa seis contraiu a doença em agosto.

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- Não era eu. Me sentia estranho, me esgotava muito rápido e estava sem fôlego. Não podia correr, eu tentava, mas não conseguia. Levei muito tempo para estar em forma competitiva. Estou encontrando meu ritmo, Me sinto muito melhor, sinto que consigo controlar o jogo, manter a bola.