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futebol

Pogba revela drama vivido com a Covid-19 em agosto: 'Não era eu'

Meio-campista francês afirmou que sofreu muito do ponto de vista físico e que não conseguia correr, pois se sentia exausto e sem fôlego rapidamente...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 12:27

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 12:27

Crédito: Pogba conseguiu seu primeiro gol na temporada da Premier League (JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP
Após marcar seu primeiro gol na temporada, o meio-campista Paul Pogba lembrou do período em que estava contaminado com a Covid-19. O francês revelou que não conseguir ter vontade para realizar atividades básicas e de rotina de um jogador de futebol profissional. O camisa seis contraiu a doença em agosto.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
- Não era eu. Me sentia estranho, me esgotava muito rápido e estava sem fôlego. Não podia correr, eu tentava, mas não conseguia. Levei muito tempo para estar em forma competitiva. Estou encontrando meu ritmo, Me sinto muito melhor, sinto que consigo controlar o jogo, manter a bola.
Pogba foi decisivo na vitória do Manchester United sobre o West Ham por 3 a 1 no último sábado ao marcar o gol de empate dos Diabos Vermelhos no confronto. O francês já havia marcado um tento em partida contra o Brighton pela Copa da Liga Inglesa e tem duas assistências na Liga dos Campeões.

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