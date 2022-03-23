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Pogba relembra depressão com Mourinho e diz não saber seu lugar no Manchester United

Em entrevista emocionante, meia da seleção francesa explicou problemas na Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 07:07

Publicado em 23 de Março de 2022 às 07:07

Paul Pogba afirmou ter tido depressão no período em que José Mourinho comandou o Manchester United. Em uma entrevista emocionante ao "Le Figaro", o meia da seleção francesa contou detalhes sobre sua dificuldade em se adaptar e render na Inglaterra.- Pessoalmente, (a depressão) começou quando eu estava com Mourinho no Manchester United. Você se questiona, se pergunta se você é o problema, pois você nunca experimentou isso na carreira. Por fazer dinheiro você deve estar sempre feliz? A vida não é assim.
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O camisa seis também explicou os motivos que acredita por não conseguir render com a camisa dos Red Devils o que rende atuando com os Bleus.
- Na França é simples. Eu jogo na minha posição. Sei meu lugar e tenho a confiança do técnico e dos jogadores. É normal sentir a diferença no Manchester United, pois é difícil ser consistente quando você está sempre mudando de posição ou o sistema do time ou os companheiros. Qual o meu lugar no Manchester United? Eu me pergunto, mas não tenho resposta.
Com contrato até o fim da temporada, Pogba deve deixar os Diabos Vermelhos. O atleta já despertou os interesses do Paris Saint-Germain, Real Madrid e Juventus e opções no mercado não devem faltar em busca de uma nova equipe em que possa jogar com mais consistência.

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