Pogba relembra depressão com Mourinho e diz não saber seu lugar no Manchester United

Paul Pogba afirmou ter tido depressão no período em que José Mourinho comandou o Manchester United. Em uma entrevista emocionante ao "Le Figaro", o meia da seleção francesa contou detalhes sobre sua dificuldade em se adaptar e render na Inglaterra.- Pessoalmente, (a depressão) começou quando eu estava com Mourinho no Manchester United. Você se questiona, se pergunta se você é o problema, pois você nunca experimentou isso na carreira. Por fazer dinheiro você deve estar sempre feliz? A vida não é assim.

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O camisa seis também explicou os motivos que acredita por não conseguir render com a camisa dos Red Devils o que rende atuando com os Bleus.

- Na França é simples. Eu jogo na minha posição. Sei meu lugar e tenho a confiança do técnico e dos jogadores. É normal sentir a diferença no Manchester United, pois é difícil ser consistente quando você está sempre mudando de posição ou o sistema do time ou os companheiros. Qual o meu lugar no Manchester United? Eu me pergunto, mas não tenho resposta.