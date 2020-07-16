Pogba pode renovar com Manchester United por cinco temporadas

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Após passar os últimos meses no meio de especulações sobre uma possível saída, Paul Pogba e Manchester United parecem próximos de uma renovação de contrato por mais cinco temporadas, de acordo com o “The Sun”. Dessa forma, as chances do francês se transferir para o Real Madrid ou voltar para a Juventus seriam extintas.

Após um ano marcado por lesões e poucos jogos, o meio-campista tem sido peça chave da equipe de Solskjaer desde o retorno do Campeonato Inglês. Em um bom momento técnico e físico, o atleta, que tem contrato até 2021, é visto como um elemento fundamental de um projeto de largo prazo dos Red Devils.