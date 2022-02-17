Pogba não descarta uma mudança de clube dentro da Premier League

Paul Pogba, com contrato até o fim da temporada com o Manchester United, está recebendo ofertas de outros clubes da Premier League. No entanto, segundo o "The Telegraph", o atleta quer se manter distante das conversas sobre o seu futuro.Embora uma nova equipe interessada na chegada do jogador de 28 não precise negociar e pagar um valor aos Diabos Vermelhos pela contratação do meia, nem todos podem bancar o salário de 200 mil libras (R$ 1,4 milhão) semanais. Ainda assim, o Manchester City surge como um possível destino.