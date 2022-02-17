Pogba não descarta uma mudança de clube dentro da Premier League

Paul Pogba, com contrato até o fim da temporada com o Manchester United, está recebendo ofertas de outros clubes da Premier League. No entanto, segundo o "The Telegraph", o atleta quer se manter distante das conversas sobre o seu futuro.Embora uma nova equipe interessada na chegada do jogador de 28 não precise negociar e pagar um valor aos Diabos Vermelhos pela contratação do meia, nem todos podem bancar o salário de 200 mil libras (R$ 1,4 milhão) semanais. Ainda assim, o Manchester City surge como um possível destino.
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Em 2018, quando já era jogador do Manchester United, sob comando de José Mourinho, Pogba chegou a ser oferecido ao clube do Etihad Stadium. Na época, Pep Guardiola rasgou elogios ao camisa seis, mas meia permaneceu em Old Trafford.
No entanto, além dos ingleses interessados, o Paris Saint-Germain deve fazer grandes esforços para contar com o meia em ano de Copa do Mundo. Juventus, Barcelona e Real Madrid também monitoram a situação do atleta, embora estejam mais distantes.