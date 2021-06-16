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futebol

Pogba minimiza mordida amigável de Rudiger na Euro: 'Não foi nada sério'

Jogador da Seleção Francesa comentou e minimizou a gravidade da mordida do zagueiro alemão no confronto desta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 19:25

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 19:25

Paul Pogba, meio-campista da Seleção Francesa, e Antonio Rüdiger, zagueiro da Seleção Alemã, falaram sobre a mordida do defensor alemão na partida entre as duas equipes nesta terça-feira, que terminou com vitória dos franceses por 1 a 0.
Veja a tabela da Eurocopa- Somos amigos, já nos conhecemos há muito tempo. Não foi nada sério. Acho que ele me beliscou um pouco. Ele não recebeu um cartão e acho que é melhor assim. Não quero que ele seja suspenso por isso. Nós nos abraçamos no final do jogo e foi isso - disse Pogba.
Também em entrevista, o zagueiro da Seleção Alemã disse estar errado em morder Pogba, e disse que já conversou com o meio-campista francês.
- Obviamente, não tenho o direito de ir assim com a boca nas costas. Depois do apito final, conversei muito amigavelmente com o Paul (Pogba). E tanto comigo quanto mais tarde na entrevista, ele confirmou que não foi uma mordida, como alguns pensaram no início - disse Rudiger.

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