Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Pogba faz golaço, Rashford marca novamente e Manchester United vence o West Ham de virada
Pogba faz golaço, Rashford marca novamente e Manchester United vence o West Ham de virada

Equipe de Solskjaer fazia partida ruim, mas conseguiu mudar o rumo
da atuação e garantir três pontos importantes...
LanceNet

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 16:22

Crédito: JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP
O Manchester United voltou a vencer pela Premier League. Jogando contra o West Ham, os Red Devils conseguiram fazer 3 a 1 fora de casa. Soucek abriu o placar para os mandantes, mas Pogba, Greenwood e Rashford garantiram a virada.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEParecia que o Manchester United se complicaria mais uma vez. A fraca atuação no primeiro tempo dos Red Devils foi coroada com um gol de Soucek, que aproveitou desvio de Rice após escanteio, para abrir o placar.
Van de Beek e Cavani deixaram o jogo no intervalo e entraram Bruno Fernandes e Rashford, que mudaram o rumo da partida.
Martial e Pogba, que faziam péssima partida, continuaram em campo. E aos 20 minutos do segundo tempo, o camisa 6 recebeu de Bruno Fernandes e acertou um lindo chute de fora da área para deixar tudo igual.
O camisa 9, porém, sentiu e deixou a partida um pouco antes do empate. Sem ele, o Manchester United melhorou. Três minutos após o gol de Pogba, Greenwood aproveitou cruzamento de Alex Telles e virou a partida.
Aos 33 minutos do segundo tempo, Rashford recebeu uma bola açucarada de Mata, que entrou no lugar de Martial, e tocou na saída do goleiro para fechar o placar. 3 a 1 e os três pontos para a equipe de Solskjaer.
Com a vitória, o Manchester United chegou aos 19 pontos e assumiu a quarta colocação na Premier League. O West Ham permaneceu com 17 e é o sétimo colocado, com um jogo a mais.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados