Pogba deve sair do Manchester United no final da temporada

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP

Paul Pogba, meia do Manchester United, deve buscar um novo clube ao final da temporada, segundo o portal "Manchester Evening News". As informações apontam que o atleta não demonstrou nenhum interesse em renovar contrato com os Red Devils.O jogador de 28 anos possui contrato até 2022 e deve deixar os Diabos Vermelhos sem custos. A partir de janeiro, o francês estará livre para negociar o seu futuro e assinar um pré-contrato com uma nova equipe para defender nos próximos anos.

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Nos últimos meses, o retorno de Pogba para a Juventus foi especulado e o atleta admite que ama a cidade de Turim. No entanto, Real Madrid e Paris Saint-Germain também já demonstraram interesse em contar com o meia no elenco.