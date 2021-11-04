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Pogba deve sair do Manchester United no final da temporada

Meio-campista não dá nenhum indício de que deseja renovar seu contrato com os Diabos Vermelhos. Real Madrid, Juventus e PSG são as principais opções para o atleta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 09:58

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 09:58

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Paul Pogba, meia do Manchester United, deve buscar um novo clube ao final da temporada, segundo o portal "Manchester Evening News". As informações apontam que o atleta não demonstrou nenhum interesse em renovar contrato com os Red Devils.O jogador de 28 anos possui contrato até 2022 e deve deixar os Diabos Vermelhos sem custos. A partir de janeiro, o francês estará livre para negociar o seu futuro e assinar um pré-contrato com uma nova equipe para defender nos próximos anos.
> Veja a tabela da Premier League
Nos últimos meses, o retorno de Pogba para a Juventus foi especulado e o atleta admite que ama a cidade de Turim. No entanto, Real Madrid e Paris Saint-Germain também já demonstraram interesse em contar com o meia no elenco.
Na atual temporada, o francês teve um início de ano muito positivo contabilizando sete asistências nas primeiras quatro partidas da Premier League. No entanto, o rendimento do jogador caiu nos últimos jogos e a insatisfação do camisa seis ao ser substituídos deixa evidente que o clima não está muito bom.

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