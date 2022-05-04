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futebol

Pogba deseja jogar pelo PSG na próxima temporada

Meia francês está em fim de contrato com o Manchester United e deve sair do clube à ‘custo zero’...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 13:40
Pogba está perto de sair do Manchester United. O jogador tem contrato com o clube até o fim da temporada e não houve um acordo por renovação. Segundo o jornal ‘L’Équipe’, o francês tem o interesse de atuar pelo Paris Saint-Germain.> Abramovich volta atrás em decisão e pode dificultar a venda do Chelsea
Aos 29 anos, o francês construiu sua carreira no futebol italiano e inglês. Com uma possível ida ao Paris Saint-Germain, Pogba teria a chance de atuar profissionalmente no futebol de seu país.
O meia não fez uma boa temporada pelo Manchester United e busca melhorar seu futebol para disputar a Copa do Mundo 2022 com a seleção francesa. Pogba não é titular absoluto da equipe e soma um gol e nove assistências em 27 jogos.
O francês soma em sua carreira um título da Copa do Mundo pela França, uma Liga Europa, uma Copa da Liga Inglesa, quatro Campeonato Italiano, duas Copa da Itália e duas Supercopa da Itália.
Crédito: PogbanãodeveseguirnoManchesterUnited(Foto:PAULELLIS/AFP

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