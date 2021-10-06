Pogba caminha para renovação de contrato com o Manchester United

Um dos principais nomes do elenco do Manchester United, o meio-campista Paul Pogba está perto de renovar seu contrato com os Diabos Vermelhos. De acordo com informações da imprensa francesa, o camisa 6 decidiu que permanecerá no Old Trafford.Segundo o jornal "L'Équipe", Pogba deverá assinar um vínculo que o colocará entre os maiores vencimentos de toda a Premier League. Com contrato com o Manchester United somente até o final da atual temporada, em junho de 2022, o francês poderia assinar com outro clube já a partir de janeiro.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Recentemente, Pogba esteve na mira do Paris Saint-Germain, que avaliou sua contratação na última janela de transferências. Sem acerto, a expectativa era que os parisienses tentassem um acordo sem custos para o próximo ano, assim como o Barcelona, outro interessado, pensava em fazer.
+ Inglaterra domina a lista! Confira os 10 elencos mais valiosos do futebol mundial
Na atual temporada, Pogba entrou em campo nove vezes pelo Manchester United, sendo oito como titular. Apesar de não ter balançado as redes, o camisa 6 deu sete assistências para seus companheiros.