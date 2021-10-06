Pogba caminha para renovação de contrato com o Manchester United

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Um dos principais nomes do elenco do Manchester United, o meio-campista Paul Pogba está perto de renovar seu contrato com os Diabos Vermelhos. De acordo com informações da imprensa francesa, o camisa 6 decidiu que permanecerá no Old Trafford.Segundo o jornal "L'Équipe", Pogba deverá assinar um vínculo que o colocará entre os maiores vencimentos de toda a Premier League. Com contrato com o Manchester United somente até o final da atual temporada, em junho de 2022, o francês poderia assinar com outro clube já a partir de janeiro.

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Recentemente, Pogba esteve na mira do Paris Saint-Germain, que avaliou sua contratação na última janela de transferências. Sem acerto, a expectativa era que os parisienses tentassem um acordo sem custos para o próximo ano, assim como o Barcelona, outro interessado, pensava em fazer.

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