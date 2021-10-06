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futebol

Pogba caminha para renovação de contrato com o Manchester United

Jogador de 28 anos tem vínculo com os Red Devils somente até o final da atual temporada, em junho de 2022, mas deverá seguir e receber um dos maiores salários do país...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2021 às 20:01

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 20:01

Crédito: AFP
Um dos principais nomes do elenco do Manchester United, o meio-campista Paul Pogba está perto de renovar seu contrato com os Diabos Vermelhos. De acordo com informações da imprensa francesa, o camisa 6 decidiu que permanecerá no Old Trafford.Segundo o jornal "L'Équipe", Pogba deverá assinar um vínculo que o colocará entre os maiores vencimentos de toda a Premier League. Com contrato com o Manchester United somente até o final da atual temporada, em junho de 2022, o francês poderia assinar com outro clube já a partir de janeiro.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Recentemente, Pogba esteve na mira do Paris Saint-Germain, que avaliou sua contratação na última janela de transferências. Sem acerto, a expectativa era que os parisienses tentassem um acordo sem custos para o próximo ano, assim como o Barcelona, outro interessado, pensava em fazer.
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Na atual temporada, Pogba entrou em campo nove vezes pelo Manchester United, sendo oito como titular. Apesar de não ter balançado as redes, o camisa 6 deu sete assistências para seus companheiros.

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