Pogba abandona grupo de WhatsApp do Manchester United

Paul Pogba, meia do Manchester United, abandonou o grupo de WhatsApp do clube após avisar aos colegas que não ficará na equipe para a próxima temporada, segundo o "Daily Mirror". O atleta tem contrato com o clube da Premier League até junho.Apesar do vínculo, o meia não deve entrar em campo com a camisa dos Red Devils novamente por conta de uma lesão. De acordo com as informações, o camisa seis tem propostas para jogar no Real Madrid e no Paris Saint-Germain em 2022/2023.