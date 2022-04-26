Pogba abandona grupo de WhatsApp do Manchester United

Paul Pogba, meia do Manchester United, abandonou o grupo de WhatsApp do clube após avisar aos colegas que não ficará na equipe para a próxima temporada, segundo o "Daily Mirror". O atleta tem contrato com o clube da Premier League até junho.Apesar do vínculo, o meia não deve entrar em campo com a camisa dos Red Devils novamente por conta de uma lesão. De acordo com as informações, o camisa seis tem propostas para jogar no Real Madrid e no Paris Saint-Germain em 2022/2023.
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Além do francês, Jesse Lingard, Cavani, Juan Mata e Matic também devem deixar o clube inglês sem custos ao fim da atual temporada. O Manchester United deve passar por uma renovação no elenco sob comando de Ten Hag e com Ralf Rangnick como consultor esportivo.
Diversos atletas estão sendo especulados como possíveis reforços dos Diabos Vermelhos. Inclusive, a saída dos atletas que encerram seus contratos pode abrir as portas para Andreas Pereira retornar e buscar um espaço no elenco caso não seja comprado pelo Flamengo.