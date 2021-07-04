Podolski está próximo de clube polonês em que iniciou a carreira

Sem clube, o atacante Podolski está em conversas avançadas para se tornar novo jogador do Gornik Zabrze, equipe em que o veterano de 36 anos deu os seus primeiros passos na carreira como jogador de futebol, segundo o jornalista Fabrizio Romano.No entanto, o campeão do mundo com a Alemanha em 2014 também possui outras propostas para a próxima temporada. O Fortaleza, Queretáro, além de clubes da Turquia e do Qatar estariam interessados em contar com os serviços do atleta.
Em 2015, quando deixou o Arsenal, Podolski assinou contrato com o Galatasaray, onde ficou até 2017. O alemão passou os outros três anos no Vissel Kobe, do Japão, mas retornou ao futebol turco na última temporada para defender o Antalyaspor.
O atacante não possui o mesmo rendimento de outrora que o levou a disputar três Copas do Mundo. Desde 2017, o veterano anotou apenas 24 gols e distribuiu 17 assistências.