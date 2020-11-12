'Podíamos ter feito um placar maior', analisou Vanderlei

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Grêmio está em boas condições na busca por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil ao bater por 2 a 1 o Cuiabá na Arena Pantanal. Porém, na análise do goleiro Vanderlei, o cenário poderia ter se construído de maneira ainda mais favorável.

A sua avaliação do confronto, apesar de reconhecer o maior poderio ofensivo em um momento de pressão aplicado pelo Cuiabá no início do segundo tempo, foi de que espaços para o contra-ataque se apresentaram bastante ao Tricolor que, na conclusão, não conseguiu aproveitá-los.

- A gente sabia que eles eram muito fortes aqui e que seria um jogo difícil. A gente conseguiu fazer o 2 a 1, no segundo tempo eles buscaram mais o ataque e a gente, tendo os contra-ataques, não conseguiu matar o jogo e fazer um placar até maior que nos daria uma tranquilidade maior. Mas o importante foi a vitória, mais uma vitória para a nossa sequência e as vitórias vão dando confiança para que a gente possa fazer um grande jogo na volta em Porto Alegre.