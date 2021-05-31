Podendo jogar pelo meio e pelos lados do campo, veja como Emiliano Rigoni pode atuar pelo São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo FC

O novo contratado do São Paulo, o argentino Emiliano Rigoni, foi apresentado pelo clube nesta segunda-feira (31). Vindo do futebol europeu, o atleta pode contribuir para equipe de diversas maneiras, sendo um ponta que também consegue jogar pelo meio.CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO DEPOIS DO FINAL DA PRIMEIRA RODADA!

Durante a entrevista coletiva concedida após sua apresentação, o argentino foi perguntado sobre seu estilo de jogo e como ele se define como jogador.

Em sua definição, Rigoni afirmou que possui uma gama de posições e funções que pode executar.

- Me considero um jogador extremo direito, que pode jogar pelos lados. Gosto de jogar com espaços, com a bola em profundidade, gosto de dar assistências e nos últimos anos tenho jogado muito por dentro, de segundo ponta. Jogo mais por dentro quando tem três volantes no meio. A verdade é que tenho a variável por jogar por dentro ou por fora. Gosto muito de jogar nas linhas, de extremo atacante. Mas quando fui colocado no meio, me senti muito cômodo - avaliou o novo jogador do São Paulo.

Agora, vestindo a camisa 77 do Tricolor, Rigoni pode ajudar a equipe de diferentes maneiras. Como ala, o atleta pode ajudar a equipe em momentos de velocidade e em profundidade.

Pelo meio, pode agregar com a criatividade e a habilidade, além de conseguir jogar por trás do centroavante, possibilitando uma dupla de ataque onde um dos jogadores faz um papel mais tático e de referência enquanto Rigoni é o jogador mais ágil e versátil dando o apoio e ajudando a construir as jogadas.Durante a coletiva, o argentino afirmou que já conversou com o treinador do time, Hernán Crespo, sobre como pode ajudar a equipe. Rigoni revelou que o técnico pretende utilizá-lo se diferentes maneiras de acordo com o que for necessário na partida, mas que conta com o jogador pelo meio.

O jogador afirmou que está pronto fisicamente para atuar pela primeira vez com a nova camisa e sua estreia deve acontecer em breve.