Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Podemos acompanhar as melhores equipes da Europa', diz Nagelsmann antes do jogo contra o Liverpool
futebol

'Podemos acompanhar as melhores equipes da Europa', diz Nagelsmann antes do jogo contra o Liverpool

Novato de 33 anos, que colocou o clube alemão na semifinal na temporada passada, acredita que pode bater de frente com o Liverpool, atual campeão da Inglaterra...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 15:17

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:17

Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig
Firmando-se cada vez mais como uma das equipes grandes da Europa, o RB Leipzig quer novamente eliminar um clube inglês nas oitavas de final da Champions League. Após despachar o Tottenham na temporada passada, os alemães têm pela frente o Liverpool. E o técnico Julian Nagelsmann acredita que seu time pode bater de frente com os Reds.
+ Veja a tabela da Champions League- Estamos num bom ritmo e vencemos os últimos quatro jogos. Se o Liverpool tiver um bom dia, ainda é o favorito, mas nós já mostramos que podemos acompanhar as melhores equipes da Europa - disse o técnico do RB Leipzig em entrevista coletiva.
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos!
Nagelsmann falou sobre o mau momento que a equipe de Jürgen Klopp vive, e não acredita que isso coloque os alemães como favoritos. Para o treinador de 33 anos, a distância pelo título do Campeonato Inglês fará os Reds voltarem todas as atenções para a Champions.
- Nós sabemos que o Liverpool é um time de classe mundial. Apesar de seus resultados ruins na liga, muitos treinadores na Premier League dizem que o Liverpool, junto com o Manchester City, são os times mais desagradáveis ​​de se jogar contra porque são capazes de se adaptar e executar bem as instruções do treinador. Eles estão em situação complicado pelo título da Premier League e vão partir para a Champions League com todo o vigor - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados