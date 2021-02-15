'Podemos acompanhar as melhores equipes da Europa', diz Nagelsmann antes do jogo contra o Liverpool

Firmando-se cada vez mais como uma das equipes grandes da Europa, o RB Leipzig quer novamente eliminar um clube inglês nas oitavas de final da Champions League. Após despachar o Tottenham na temporada passada, os alemães têm pela frente o Liverpool. E o técnico Julian Nagelsmann acredita que seu time pode bater de frente com os Reds.
+ Veja a tabela da Champions League- Estamos num bom ritmo e vencemos os últimos quatro jogos. Se o Liverpool tiver um bom dia, ainda é o favorito, mas nós já mostramos que podemos acompanhar as melhores equipes da Europa - disse o técnico do RB Leipzig em entrevista coletiva.
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Nagelsmann falou sobre o mau momento que a equipe de Jürgen Klopp vive, e não acredita que isso coloque os alemães como favoritos. Para o treinador de 33 anos, a distância pelo título do Campeonato Inglês fará os Reds voltarem todas as atenções para a Champions.
- Nós sabemos que o Liverpool é um time de classe mundial. Apesar de seus resultados ruins na liga, muitos treinadores na Premier League dizem que o Liverpool, junto com o Manchester City, são os times mais desagradáveis de se jogar contra porque são capazes de se adaptar e executar bem as instruções do treinador. Eles estão em situação complicado pelo título da Premier League e vão partir para a Champions League com todo o vigor - completou.