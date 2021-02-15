'Podemos acompanhar as melhores equipes da Europa', diz Nagelsmann antes do jogo contra o Liverpool

Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig

Firmando-se cada vez mais como uma das equipes grandes da Europa, o RB Leipzig quer novamente eliminar um clube inglês nas oitavas de final da Champions League. Após despachar o Tottenham na temporada passada, os alemães têm pela frente o Liverpool. E o técnico Julian Nagelsmann acredita que seu time pode bater de frente com os Reds.

+ Veja a tabela da Champions League- Estamos num bom ritmo e vencemos os últimos quatro jogos. Se o Liverpool tiver um bom dia, ainda é o favorito, mas nós já mostramos que podemos acompanhar as melhores equipes da Europa - disse o técnico do RB Leipzig em entrevista coletiva.

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Nagelsmann falou sobre o mau momento que a equipe de Jürgen Klopp vive, e não acredita que isso coloque os alemães como favoritos. Para o treinador de 33 anos, a distância pelo título do Campeonato Inglês fará os Reds voltarem todas as atenções para a Champions.