Pode ajudar? São Paulo não perde na Ilha do Retiro há 20 anos

O São Paulo conta com um histórico favorável contra o Sport na Ilha do Retiro. As duas equipes se enfrentam neste estádio, nesse domingo (22), às 20h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, no que depender do retrospecto, o Tricolor Paulista já pode 'largar em vantagem'. Isso porque o clube do Morumbi não perde na Ilha do Retiro desde setembro de 2001, quando foi derrotado por 1 a 0, com gol de Fabinho. De lá para cá, foram oito jogos, com cinco vitórias e três empates. Vale ressaltar que o Sport venceu o São Paulo em casa, nos anos de 2014 e 2015, mas as partidas foram disputadas na Arena Pernambuco.
Em um retrospecto, geral, o Tricolor Paulista não perde do Leão fora de casa há seis anos, quando foi derrotado por 2 a 0. Desde então, foram quatro jogos, com duas vitórias do São Paulo e dois empates. Na temporada passada, Pablo marcou o gol da vitória por 1 a 0.
Outro fator que pode motivar o São Paulo é uma possível inédita sequência de três vitórias consecutivas neste Campeonato Brasileiro. Essa escrita pode ser quebrada em Recife, já que o time de Hernán Crespo vem de vitórias sobre Athletico-PR (2 a 1), na Arena da Baixada, e Grêmio (2 a 1), no Morumbi.
VEJA OS ÚLTIMOS JOGOS ENTRE SPORT X SÃO PAULO NA ILHA DO RETIRO 27/10/2012: Sport 2 x 4 São Paulo - Brasileirão 201216/08/2009: Sport 1 x 2 São Paulo - Brasileirão 200921/09/2008: Sport 0 x 0 São Paulo - Brasileirão 200828/10/2007: Sport 1 x 2 São Paulo - Brasileirão 200705/10/2016: Sport 1 x 1 São Paulo - Brasileirão 2016 14/06/2017: Sport 0 x 0 São Paulo - Brasileirão 2017 12/08/2018: Sport 1 x 3 São Paulo - Brasileirão 201823/08/2020: Sport 0 x 1 São Paulo - Brasileirão 2020