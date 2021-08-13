Pochettino, técnico do PSG, sobre Mbappé: 'É nosso jogador'

Em coletiva de imprensa, Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, optou por afastar os rumores sobre uma possível saída de Mbappé ainda nesta janela de transferências para o Real Madrid. O argentino também não quis comentar sobre as declarações de Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, sobre a situação do atacante.

> Veja a tabela da Ligue 1

- Eu não falo do meu presidente, é uma questão hierásquica. Não tenho nada a dizer. O que disse o presidente está dito e ele não tem que me garantir nada. Mbappé é nosso jogador e seguirá sendo.