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Pochettino, técnico do PSG, fala sobre convívio com a pressão e ataque com Neymar, Messi e Mbappé

Comandante argentino afirma que o elenco do Paris Saint-Germain cria muita expectativa no torcedor, mas diz que precisa de tempo para trabalhar elenco recheado de estrelas...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 10:11

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 10:11

Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, falou sobre o convívio com a pressão na equipe francesa em entrevista ao "L'Équipe". O comandante argentino afirmou que há uma cobrança grande por resultados positivos, mas que o trabalho tem sido um desafio.- As expectativas geradas siginificam que a equipe antes do jogo começar deve ganhar por 5 a 0. A obrigação não existe no futebol. É um grande desafio. As pessoas dizem "deve ser uma tortura", mas não. Também precisamos de tempo, que é algo que nem sempre há no esporte. Se não nos deixam desenvolver nossa ideia no PSG, uma pena, mas estamos felizes em trazer nosso conhecimento.
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O ex-treinador do Tottenham também comentou sobre o fato de trabalhar com Neymar, Messi e Mbappé no mesmo elenco e afirmou que não há disputa de egos no elenco.
- Não é uma questão de ego. Estamos falando dos melhores jogadores do mundo. Se não tiverem nenhum problema, por que iríamos tirá-los? Mesmo que não joguem como se espera, com seus talentos, podem ser decisivos a qualquer momento. Por isso o clube fez um esforço econômico para contratá-los. Não se pode avaliar esse tipo de atleta como qualquer outro jogador.
Pochettino também fugiu de comparações entre o Paris Saint-Germain e o Real Madrid do período dos galáticos. O argentino é contestado por parte da torcida e da imprensa, mas segue na liderança do Campeonato Francês e está próximo de garantir uma vaga nas oitavas de final da Champions League.
Crédito: PochettinoanalisaoseuperíodocomotécnicodoPSG(Foto:Divulgação/SiteoficialdoPSG

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