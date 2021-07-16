Pochettino se diz empolgado para nova temporada no Paris Saint-Germain

Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, falou sobre o início da pré-temporada da equipe francesa em entrevista concedida nesta sexta-feira. O técnico argentino também comentou sobre o uso de jovens jogadores nos primeiros amistosos.
Publicado em 16 de Julho de 2021 às 14:15
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