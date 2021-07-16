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futebol

Pochettino se diz empolgado para nova temporada no Paris Saint-Germain

Treinador argentino do PSG falou em entrevista sobre o início da pré-temporada da equipe e comentou sobre o uso de jovens jogadores...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 14:15
Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, falou sobre o início da pré-temporada da equipe francesa em entrevista concedida nesta sexta-feira. O técnico argentino também comentou sobre o uso de jovens jogadores nos primeiros amistosos.

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