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futebol

Pochettino recusou duas propostas do Barcelona, revela portal inglês

Primeira oportunidade apareceu em janeiro, após a demissão de Ernesto Valverde, enquanto a segunda veio depois da saída de Quique Setién do comando técnico...

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 10:41

LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 10:41
Crédito: AFP
O técnico Mauricio Pochettino, desempregado desde novembro de 2019, recusou duas propostas do Barcelona, segundo o “Evening Standard”. A primeira foi em janeiro deste ano, logo após a demissão de Ernesto Valverde, enquanto a segunda foi mais recente depois da saída de Quique Setién do clube catalão.
As informações apontam que a recusa aconteceu de forma educada, mas que o argentino não sentiu que era o momento ou o projeto certo para assumir a equipe blaugrana neste momento. O treinador não quer assumir um trabalho de maneira precipitada, uma vez que tem a expectativa de uma oportunidade melhor.
Por conta da pandemia da Covid-19, os clubes também mantiveram mais os seus treinadores e as opções para Pochettino se estreitam com o tempo. Pep Guardiola renovou com o Manchester City até 2023, mas o treinador ainda é um nome forte na cidade, mas para assumir o Manchester United, atualmente dirigido por Solskjaer.

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