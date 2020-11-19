Pochettino recusou duas propostas do Barcelona, revela portal inglês

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O técnico Mauricio Pochettino, desempregado desde novembro de 2019, recusou duas propostas do Barcelona, segundo o “Evening Standard”. A primeira foi em janeiro deste ano, logo após a demissão de Ernesto Valverde, enquanto a segunda foi mais recente depois da saída de Quique Setién do clube catalão.

As informações apontam que a recusa aconteceu de forma educada, mas que o argentino não sentiu que era o momento ou o projeto certo para assumir a equipe blaugrana neste momento. O treinador não quer assumir um trabalho de maneira precipitada, uma vez que tem a expectativa de uma oportunidade melhor.