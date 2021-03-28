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futebol

Pochettino quer voltar a trabalhar com Harry Kane no PSG

Técnico argentino comandou o centroavante inglês no Tottenham, mas negociação só deve acontecer caso Mbappé deixe o clube francês na próxima janela de transferências...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 10:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 10:23
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
Harry Kane está na mira do Paris Saint-Germain por conta do desejo do técnico Mauricio Pochettino em trabalhar com o centroavante inglês novamente, segundo o “Daily Mail”. Além dos franceses, Manchester United e Manchester City também possuem interesse no atacante, mas o Tottenham não deve facilitar a saída do seu principal jogador e pode cobrar cerca de 120 milhões de libras (R$ 943 milhões).A equipe francesa só deve ter condições de contratar o camisa nove dos Spurs caso Mbappé deixe o time na próxima janela de transferências por um alto valor. Enquanto isso, os clubes ingleses priorizam a chegada de Haaland, mas o Dortmund não deve negociar o norueguês neste mercado, embora os alemães estejam dispostos a vender o atleta em 2022 por 75 milhões de euros (R$ 504 milhões).
> Veja a tabela da Premier League
Harry Kane é torcedor do Tottenham desde sua infância, mas nunca conquistou um título pelo clube desde que subiu ao time profissional. O atleta já se mostrou insatisfeito com esta condição, mas já se mostrou confiante de que seu time pudesse conquistar um troféu. O centroavante ainda pode quebrar o recorde como maior artilheiro da história do Tottenham e da Premier League nos próximos anos.

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