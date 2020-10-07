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'Pochettino no Manchester United seria fantástico. É um dos melhores treinadores do mundo', diz Berbatov

Ex-atacante dos Red Devils acredita que Solskjaer esteja com o cargo ameaçado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2020 às 14:15

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 14:15

Crédito: NIGEL RODDIS
Ex-atacante do Manchester United, Dimitar Berbatov revelou acreditar que Solskjaer está com o cargo ameaçado. Para ele, uma possível contratação de Mauricio Pochettino seria excelente para o comando dos Red Devils. - Solskjaer tem estado sob muitas críticas e a pressão sobre ele vai aumentar, ainda mais se continuar perdendo pontos. Pessoalmente, acredito que ele ainda é a pessoa indicada para o cargo, mas vamos ver. É fantástico que o Pochettino esteja disponível, se for o caso, porque para mim é um dos melhores treinadores do mundo. Talvez se possa dizer que ele está esperando uma vaga no Manchester United, mas é algo muito arriscado. O Pochettino pode ser o homem certo, mas vários outros já foram. David Moyes, Louis Van Gaal, José Mourinho… Todos eram os salvadores - disse à Betfair.
O Manchester United não começou bem na Premier League. Com apenas uma vitória em três jogos, o time comandado por Solskjaer soma apenas três pontos e ocupa a 16ª colocação.

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