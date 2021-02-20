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Pochettino não quer acelerar volta de Neymar, e diz que brasileiro só será relacionado 'quando estiver pronto'

Brasileiro se recupera de lesão sofrida em jogo da Copa da França, mas ainda não tem data de retorno aos gramados. Técnico do PSG não quer acelerar o processor de retorno...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 17:16

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 17:16

Crédito: C.Gavelle / PSG
Antes da partida contra o Monaco pelo Campeonato Francês, que acontece neste domingo, o técnico Mauricio Pochettino falou em entrevista coletiva sobre a situação de Neymar. O brasileiro está lesionado e, de acordo com o argentino, ainda não tem previsão de volta.
+ Veja a tabela da Ligue 1- A volta dele não está marcada para um jogo específico. Ele segue um programa estabelecido por nossa equipe médica. O programa será respeitado, queremos o bem estar do jogador, que ele recupere o mais rápido possível e nas melhores condições - disse Pochettino.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
O comandante do Paris Saint-Germain afirmou também que o camisa 10 só voltará a jogar pelo clube quando estiver totalmente recuperado.
- Ele jogará quando estiver pronto, independente dos resultados e da forma da equipe

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