Pochettino não quer acelerar volta de Neymar, e diz que brasileiro só será relacionado 'quando estiver pronto'

Crédito: C.Gavelle / PSG

Antes da partida contra o Monaco pelo Campeonato Francês, que acontece neste domingo, o técnico Mauricio Pochettino falou em entrevista coletiva sobre a situação de Neymar. O brasileiro está lesionado e, de acordo com o argentino, ainda não tem previsão de volta.

+ Veja a tabela da Ligue 1- A volta dele não está marcada para um jogo específico. Ele segue um programa estabelecido por nossa equipe médica. O programa será respeitado, queremos o bem estar do jogador, que ele recupere o mais rápido possível e nas melhores condições - disse Pochettino.

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O comandante do Paris Saint-Germain afirmou também que o camisa 10 só voltará a jogar pelo clube quando estiver totalmente recuperado.