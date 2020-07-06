Pochettino não descarta assumir um clube de fora da Inglaterra

Ex-técnico do Tottenham, o argentino Mauricio Pochettino está sem clube desde novembro do ano passado. E o nome do treinador vem ganhando força para assumir algum grande clube europeu na próxima temporada. Clubes como Benfica e Valencia seriam equipes interessadas no comandante.
No entanto, especulou-se que Pochettino só estaria disposto a acertar com um clube inglês, pois reside em Londres, capital da Inglaterra. O jornal "L'Équipe", porém, informou que isso não é verdade e que o argentino acertará com quem lhe oferecer um projeto interessante.
- Não, não é verdade (que Pochettino quer deixar a Inglaterra), as pessoas que o conhecem negam. Mauricio quer enfrentar um desafio que o motive. Ele ama a Inglaterra, sim, mas ele está pronto para treinar em outro lugar, se o projeto lhe interessar - publicou o "L'Équipe".