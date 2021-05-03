Pochettino não confirma Mbappé contra o Manchester City: 'Estou preocupado com ele'

A presença de Kylian Mbappé na partida decisiva contra o Manchester City pela Liga dos Campeões ainda é incerta. Em coletiva antes do jogo, o treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, admitiu estar preocupado com o francês e não confirmou se ele jogará ou não.
- Mbappé vai treinar individualmente esta noite. Veremos se ele está disponível amanhã. Sim, estou preocupado com ele. Veremos nas próximas horas se ele estará disponível.O Paris Saint-Germain visita o Manchester City, na Inglaterra, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília). O jogo de ida foi 2 a 1 para a equipe inglesa.