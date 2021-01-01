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Pochettino já está em Paris para assinar contrato com o PSG

Técnico argentino deve assinar acordo nesta sexta-feira e já comanda a equipe no próximo dia seis contra o Saint-Étienne fora de casa pelo Campeonato Francês...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 11:35

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 11:35

Crédito: Lindsey Parnaby/AFP
O técnico Mauricio Pochettino já está na França e deve ser anunciado como novo treinador do Paris Saint-Germain ainda nesta sexta-feira ou, no mais tardar, neste sábado, segundo o “Mundo Deportivo”. O acordo entre o argentino e o clube de Nasser Al-Khelaifi já existe há alguns dias e falta apenas a assinatura do contrato.O primeiro compromisso do novo comandante será no próximo dia seis diante do Saint-Étienne fora de casa pelo Campeonato Francês. Pochettino estava sem trabalho desde novembro de 2019 quando foi demitido do Tottenham por conta de maus resultados para a chegada de José Mourinho ao time londrino.
O PSG mandou Thomas Tuchel embora após o último compromisso da equipe pela Ligue 1 em 2020. O alemão deixou o clube classificado na Champions League em primeiro lugar no grupo que tinha Manchester United e RB Leipzig, além da 3ª colocação no Campeonato Francês, atrás de Lille e Lyon.

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