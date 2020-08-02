Pochettino explica frase polêmica feita em 2018 contra o Barcelona

Em entrevista ao “El País”, o técnico Mauricio Pochettino fez questão de se explicar sobre uma polêmica frase em que disse que “antes de treinar o Barcelona, iria para minha fazenda na Argentina” quando ainda era técnico do Espanyol. O comandante disse que foi mal interpretado e não fechou as portas para dirigir o time blaugrana em algum momento.
- Eu estava em Barcelona nesse ano e me encontrei com Bartomeu em um bar. Nos cumprimentamos porque estávamos levando as crianças para a mesma escola e conversamos por cinco minutos. Isso gerou um boato e quando me perguntaram, eu quis resolver drasticamente. Eu não queria desrespeitar o Barça. O Espanyol fez meu nome. Mas não sou arrogante e não gostei de fazer uma declaração como essa. Na vida você nunca sabe o que vai acontecer.
O argentino está desempregado desde novembro, quando foi demitido do Tottenham, mas tem seu nome circulando em diversas equipes da Europa. O próprio Barcelona vive uma incerteza com Quique Setién no comando da equipe e Pochettino pode virar uma opção. O técnico já recusou oferta do Benfica.