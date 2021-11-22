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Pochettino está pronto para deixar o PSG e assumir o Manchester United, revela portal inglês

Argentino estaria infeliz na França e frustrado no comando do Paris Saint-Germain recheado de estrelas, enquanto a família do treinador ainda vive na Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 08:52

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 08:52

Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, estaria disposto a deixar o clube francês e assumir o Manchester United após a saída de Solskjaer, segundo o "Daily Mail". As informações indicam que o argentino é infeliz na França e está frustrado com o elenco recheado de estrelas.O ex-treinador do Tottenham, que assumiu o comando do PSG em janeiro de 2021, vive em um hotel, enquanto que sua família ainda está situada em Londres. No entanto, o profissional possui contrato com o líder da Ligue 1 até 2023.
> Veja a tabela da Champions League
Essa não é a primeira vez que o nome de Pochettino é especulado para trabalhar em Old Trafford. Em 2018, quando José Mourinho havia sido demitido e Ole Solskjaer esta no comando interino do clube, o argentino foi cotado, mas na época trabalhava nos Spurs e vivis um bom momento na carreira.
Por conta da saída do norueguês, Michael Carrick irá dirigir o Manchester United de forma interina e será o responsável por escalar a equipe na partida contra o Villarreal pela Champions League. No domingo, os Red Devils encaram o Chelsea em Stamford Bridge.
Crédito: PochettinoestariadispostoadeixaroPSGnomeiodatemporada(Foto:Reprodução/TwitterdoPSG

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