Pochettino está em Paris para ser oficializado como treinador do PSG

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Mauricio Pochettino já está na França. De acordo com o 'L'Équipe', o argentino deve ser oficializado como o novo treinador do Paris Saint-Germain nas próximas horas.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊSO comandante argentino chegou à França acompanhado de seus auxiliares habituais: Jesus Perez e Miguel D'Agostino), assim como seu filho, Sebastiano, e foi recebido por representantes do PSG.