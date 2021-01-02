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Pochettino está em Paris para ser oficializado como treinador do PSG

Ex-treinador do Tottenham está sem clube desde que deixou os Spurs, em 2019.
Clube francês procurava um comandante para substituir Thomas Tuchel...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 09:26

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 09:26

Crédito: AFP
Mauricio Pochettino já está na França. De acordo com o 'L'Équipe', o argentino deve ser oficializado como o novo treinador do Paris Saint-Germain nas próximas horas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊSO comandante argentino chegou à França acompanhado de seus auxiliares habituais: Jesus Perez e Miguel D'Agostino), assim como seu filho, Sebastiano, e foi recebido por representantes do PSG.
Escolhido para substituir Thomas Tuchel, esse será apenas o quarto clube de Pochettino. Ele já passou por Espanyol, Southampton e Tottenham, onde saiu em 2019.

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