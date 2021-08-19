Pochettino elogia preparação de Messi, mas deixa argentino de fora do jogo do PSG contra o Brest

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

Não será nesta sexta-feira que o torcedor do Paris Saint-Germain verá Messi vestindo a camisa do clube pela primeira vez em uma partida oficial. Dando sequência à preparação desde que foi anunciado, o argentino não foi relacionado pelo técnico Mauricio Pochettino para o duelo contra o Brest, pelo Campeonato Francês.

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De acordo com o jornal "Le Parisien", o treinador argentino decidiu por esperar para relacionar o novo camisa 30, que poderá fazer sua estreia no dia 29, contra o Reims. Além de Messi, Pochettino também não levará Neymar e Paredes para o jogo desta sexta.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o comandante parisiense fez mistério sobre a convocação ou não de Lionel Messi para a partida, mas fez questão de elogiar a preparação do atleta (veja no vídeo abaixo).- Estamos analisando se o Messi vai estar com o grupo ou não. Já sabemos quem ele é, o que ele representa. Ele se adaptou muito bem, muito rápido. Estamos muito felizes com a forma como todos estão trabalhando aqui. A conexão foi muito rápida. Quando há talento, o entendimento não se dá só no vestiário, mas no campo também. Fico feliz com a adaptação dele - disse.

Se Messi e Neymar não enfrentarão o Brest, Pochettino poderá ter Marquinhos, Verratti e Di María pela primeira vez na temporada. Os três jogadores foram até as finais dos torneios que disputaram com suas seleções e tiveram as férias estendidas. O goleiro Gianluigi Donnarumma, por outro lado, pode estar no jogo.