Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pochettino elogia preparação de Messi, mas deixa argentino de fora do jogo do PSG contra o Brest
futebol

Pochettino elogia preparação de Messi, mas deixa argentino de fora do jogo do PSG contra o Brest

Messi e Neymar continuam pré-temporada depois de reapresentação tardia, mas Donnarumma, Marquinhos, Verratti e Di María devem ir para o jogo contra o Brest...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 19:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 19:49
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Não será nesta sexta-feira que o torcedor do Paris Saint-Germain verá Messi vestindo a camisa do clube pela primeira vez em uma partida oficial. Dando sequência à preparação desde que foi anunciado, o argentino não foi relacionado pelo técnico Mauricio Pochettino para o duelo contra o Brest, pelo Campeonato Francês.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22
De acordo com o jornal "Le Parisien", o treinador argentino decidiu por esperar para relacionar o novo camisa 30, que poderá fazer sua estreia no dia 29, contra o Reims. Além de Messi, Pochettino também não levará Neymar e Paredes para o jogo desta sexta.
Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o comandante parisiense fez mistério sobre a convocação ou não de Lionel Messi para a partida, mas fez questão de elogiar a preparação do atleta (veja no vídeo abaixo).- Estamos analisando se o Messi vai estar com o grupo ou não. Já sabemos quem ele é, o que ele representa. Ele se adaptou muito bem, muito rápido. Estamos muito felizes com a forma como todos estão trabalhando aqui. A conexão foi muito rápida. Quando há talento, o entendimento não se dá só no vestiário, mas no campo também. Fico feliz com a adaptação dele - disse.
Se Messi e Neymar não enfrentarão o Brest, Pochettino poderá ter Marquinhos, Verratti e Di María pela primeira vez na temporada. Os três jogadores foram até as finais dos torneios que disputaram com suas seleções e tiveram as férias estendidas. O goleiro Gianluigi Donnarumma, por outro lado, pode estar no jogo.
- Estamos analisando se Donnarumma pode estar dentro do grupo. Foi o melhor jogador da Eurocopa, ganhando o torneio com a Itália. É bastante visível o quanto vai adicionar ao time. Sua adaptação também está sendo muito boa. Há um ambiente muito bom, e os jogadores que chegaram agora trouxeram uma energia muito boa também - completou Pochettino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados