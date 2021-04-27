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Pochettino elogia o Manchester City, projeta jogo difícil, mas diz: 'Será o mesmo para eles'

Técnico do PSG descarta partida fácil para qualquer uma das duas equipes e diz não ter preferência por jogar em casa ou fora: 'Tem que ser o melhor para chegar à final'...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 15:27
Crédito: Reprodução / Twitter PSG
Na véspera do duelo contra o Manchester City, o técnico Mauricio Pochettino, do Paris Saint-Germain, analisou a partida contra os ingleses e disse que sua equipe terá um compromisso difícil. No entanto, o argentino projetou que da mesma forma que sua equipe terá complicações, os Cityzens também.
+ Veja a tabela da Champions League- Não vai ser fácil para ninguém. O Manchester City tem jogadores incríveis que são difíceis de controlar por 90 minutos. Mas será o mesmo para eles. Eles estão fazendo uma temporada incrível. Vai ser difícil, mas vamos dar o nosso melhor para vencer - disse Pochettino.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Em duelos eliminatórios, muitos preferem fazer o segundo e decisivo jogo em casa, principalmente para contar com o apoio da torcida. Em época de pandemia e portões fechados, Pochettino rechaçou esta possível vantagem e disse que fazer o primeiro jogo como mandante não faz muita diferença.
- Jogar a primeira partida em casa não muda muito para nós. Só sabemos que será um jogo difícil, jogar em casa ou fora não é importante. Você tem que ser simplesmente o melhor possível para merecer essa classificação à final.

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