Pochettino elogia o Manchester City, projeta jogo difícil, mas diz: 'Será o mesmo para eles'

Crédito: Reprodução / Twitter PSG

Na véspera do duelo contra o Manchester City, o técnico Mauricio Pochettino, do Paris Saint-Germain, analisou a partida contra os ingleses e disse que sua equipe terá um compromisso difícil. No entanto, o argentino projetou que da mesma forma que sua equipe terá complicações, os Cityzens também.

+ Veja a tabela da Champions League- Não vai ser fácil para ninguém. O Manchester City tem jogadores incríveis que são difíceis de controlar por 90 minutos. Mas será o mesmo para eles. Eles estão fazendo uma temporada incrível. Vai ser difícil, mas vamos dar o nosso melhor para vencer - disse Pochettino.

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Em duelos eliminatórios, muitos preferem fazer o segundo e decisivo jogo em casa, principalmente para contar com o apoio da torcida. Em época de pandemia e portões fechados, Pochettino rechaçou esta possível vantagem e disse que fazer o primeiro jogo como mandante não faz muita diferença.